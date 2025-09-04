giovedì, 4 Settembre , 25

Messi, ultima partita con l’Argentina in patria. Scaloni scoppia a piangere

(Adnkronos) - Lionel Messi giocherà stanotte la sua...

Bjorn Borg, la notizia shock: “Ha un tumore alla prostata”

(Adnkronos) - Bjorn Borg ha un tumore. Secondo...

Sinner, torna il Six Kings Slam. E a trasmetterlo sarà… Netflix

(Adnkronos) - Torna il Six Kings Slam. Il,...

Poste, da Antitrust via libera senza condizioni ad acquisizione del 15% di Tim

(Adnkronos) - Via libera senza condizioni da parte...
funerali-fede,-galliani-ricorda-la-diretta-per-l’attacco-di-saddam
Funerali Fede, Galliani ricorda la diretta per l’attacco di Saddam

Funerali Fede, Galliani ricorda la diretta per l’attacco di Saddam

Video NewsFunerali Fede, Galliani ricorda la diretta per l'attacco di Saddam
Redazione-web
Di Redazione-web

“Un grande giornalista”

Roma, 4 set. (askanews) – “Dfficile ricordare un episodio particolare, ma l’episodio che ricordo di più è quel 16 gennaio del ’91, con Emilio direttore di Studio Aperto, io ero di ritorno da Napoli da una partita e vengo a sapere dell’attacco di Saddam Hussein, in quel momento non avevamo la diretta e decidemmo di andare in diretta su tutto il territorio nazionale: così è nata la prima diretta Mediaset, con Emilio Fede, era una grande giornalista e deve essere ricordato per questo”.Così Adriano Galliani, ad del Monza, tra i presenti, insieme a Marcello Dell’Utri, ai funerali di Emilio Fede nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove il giornalista televisivo, morto a 94 anni, viveva.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.