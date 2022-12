Funerali Jiang Zemin, Hu Jintao oggi assente a cerimonia funebre

Ex presidente era presente ieri a ultimo saluto al suo predecessore

Roma, 6 dic. (askanews) – La cerimonia funebre dedicata al defunto ex presidente cinese Jiang Zemin è destinata a far riemergere gli interrogativi, vista l’assenza del successore di Jiang, Hu Jintao. Dubbi che si connettono all’inedita scena, nella giornata finale del XX Congresso del Partito comunista cinese, quando Hu fu portato via con una certa malagrazia dal palco delle autorità, dove sedeva al fianco del presidente Xi Jinping.

Hu, in realtà, ha partecipato ieri all’ultimo saluto a Jiang, prima che il corpo fosse cremato. Lo si è visto inchinarsi tre volte accanto al presidente Xi durante la cerimonia a porte chiuse, di cui sono state trasmesse immagini sui media di stato.

Oggi invece alla grande cerimonia solenne, nella quale Xi ha tenuto un discorso in memoria del defunto ex presidente, Hu non c’era. Una fonte ufficiale – secondo quanto ha scritto il South China Morning Post – ha affermato che l’anziano ex leader “non avrebbe potuto stare in piedi così a lungo a causa della sua età avanzata”. In effetti, nelle immagini di ieri si era visto l’ex presidente camminare in maniera non stabile ed essere costretto a sostenersi a un giovane assistente.

Quella di ieri era stata la prima apparizione pubblica di Hu dopo l’uscita di scena dal congresso del partito a ottobre, quando fu scortato fuori dalla sala prima della fine della cerimonia conclusiva. Quell’episodio fece emergere molti interrogativi e qualche speculazione sul rapporto con Xi, che nel congresso si è assicurato un inedito terzo mandato come segretario del Pcc e, quindi, leader del paese. Anche in quel caso l’agenzia ufficiale Xinhua spiegò l’uscita di Hu – catturata dai media internazionali – con motivi di salute.

Tutti gli attuali ed ex alti esponenti della nomenklatura cinese, durantre la cerimonia di stamani, sono stati in piedi per circa un’ora, a quanto hanno mostrato le immagini televisive. La cerimonia è andate in diretta. Solo la vedova di Jiang, Wang Yeping, che ha 94 anni, e un altro anziano della famiglia, erano seduti.

