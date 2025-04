funerali-papa-francesco,-i-primi-leader-che-hanno-confermato-presenza

Presenti Trump, Milei, Macron, Zelensky, von der Leyen, ma non Putin

Roma, 22 apr. (askanews) – Prima ancora di conoscere la data precisa delle esequie solenni di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile alle 10, erano arrivate le prime conferme di presenza di leader stranieri, a partire dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato di partecipare con la First lady Melania.Nella lista di coloro che hanno già confermato la loro partecipazione (anche senza conferma ufficiale) si contano inoltre il presidente argentino Javier Milei, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere uscente Olaf Scholz e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky; per l’Ue presenziano Ursula Von Der Leyen (presidente Commissione europea), Antonio Costa (presidente del Consiglio europeo) e Roberta Metsola (presidente del parlamento Ue).E se il principe William dovrebbe guidare la delegazione del Regno Unito – la cui formazione non è stata ancora ufficializzata – il re Felipe e la regina Letizia hanno dato conferma ufficiale.Presenti inoltre il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, il presidente e il primo ministro del Portogallo, rispettivamente Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, il presidente polacco Andrzej Duda e una delegazione di Taiwan di alto livello.Chi invece certamente non parteciperà ai funerali di papa Francesco è il presidente russo Vladimir Putin, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.