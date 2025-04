funivia-del-faito,-precipita-cabina:-4-morti-e-i-ferito-gravissimo

Milano, 17 apr. (askanews) – Milano, 17 apr. (askanews) – E’ di 4 morti e 1 ferito gravissimo il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Funivia del Faito, impianto che collega comuni vesuviani di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Pimonte. La cabina a monte è precipiata con a bordo 5 persone: 4 turisti (due coppie) e un tecnico dell’impianto. La cabina a valle è invece rimasta sospesa ma tutti i 9 passeggeri a bordo sono stati portati in salvo dai soccorritori.

Sul posto dell’incidente sono giunti oltre 50 vigili del fuoco che hanno estratto dalla cabina tre vittime e un ferito in condizioni gravissime, trasportato in elisoccorso in ospedale in condizioni gravissime. La quinta persona a bordo della cabina precipitata è inizialmente risultata dispersa, poi è stata stata ritrovata senza vita. Tutte le operazioni sono state rese difficoltose dalle pessime condizioni metereologiche.

A provocare la tragedia sarebbe stata la rottura di un cavo di trazione dell’impianto. “Non abbiamo indicazioni sulla dinamica e sulle cause dell’incidente – ha evidenziato il portavoce dei vigili del Fuoco, Luca Cari, intervistato da SkyTg24 -. Siamo concentrati sulle operazioni di soccorso”.