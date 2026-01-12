funzionario-mimit-aggredito-a-termini:-altri-due-fermati,-20enni-tunisini

(Adnkronos) – Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l’aggressione al funzionario del Mimit, ricoverato in condizioni gravissime, avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina.

I due sono stati bloccati dopo essersi resi responsabili di un successivo furto con strappo di un cellulare in via Ostiense, ieri intorno alle 12. Fermati, sono stati incastrati dalle telecamere che avevano ripreso l’aggressione: avevano addosso gli stessi vestiti.

Così salgono a sei i fermati: quattro per l’aggressione al funzionario del Mimit e due per l’aggressione al rider.