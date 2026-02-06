funzionario-usa:-new-start-era-imperfetto,-incompleto-e-senza-la-cina

Pechino punta ad accumulo, oggi Usa affrontano minacce da più potenze

Ginevra, 6 feb. (askanews) – Un alto funzionario statunitense critica l’ultimo trattato nucleare tra Russia e Stati Uniti per non aver incluso Pechino, parlando alle Nazioni Unite il giorno dopo la scadenza dell’accordo New START. “In poche parole, il New START era imperfetto”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra Thomas G. DiNanno, Sottosegretario di Stato statunitense per il Controllo degli Armamenti e la Sicurezza Internazionale, sottolineando che non copriva tutte le armi nucleari e “non includeva la Cina”. “Il Presidente è stato piuttosto chiaro nel volere un accordo migliore. Come tutti sappiamo, il New Start è scaduto ieri (giovedì 5 febbraio, ndr), il Presidente ha ribadito ieri sera di volere un nuovo trattato e, in poche parole, il New Start era imperfetto. Non prevedeva ulteriori accordi per le armi nucleari e non includeva la Cina”, ha spiegato dal palco. “Quando fu firmato il New START nel 2010, la Federazione Russa e gli Stati Uniti detenevano i più grandi arsenali di armi nucleari al mondo. Li possediamo ancora, nonostante la Cina stia subendo un massiccio accumulo, in quanto punta a un arsenale nucleare simile a quello di Stati Uniti e Russia”, ha sottolineato nel suo intervento. “Questo accumulo è opaco e non è vincolato da alcuna limitazione al controllo degli armamenti. Questo è il nocciolo del problema ed è emblematico del cambiamento del contesto globale e strategico negli ultimi 15 anni. Oggi gli Stati Uniti si trovano ad affrontare minacce provenienti da più potenze nucleari. In breve, un trattato bilaterale con una sola potenza nucleare è semplicemente inappropriato nel 2026 e in futuro”, ha aggiunto. “L’intero arsenale nucleare cinese non ha limiti, non ha trasparenza, non ha dichiarazioni e non ha controlli”, ha concluso.