lunedì, 25 Maggio , 26
HomeUncategorizedFuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della...
Uncategorized

Fuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della ‘famiglia nel bosco’﻿

Redazione-web
By Redazione-web

-

9
0

(Adnkronos) –
Nathan Trevallion, il papà della ‘famiglia nel bosco’ sarà ospite oggi, domenica 24 maggio, a ‘Fuori dal coro’ per un’intervista esclusiva a sei mesi dall’inizio della vicenda. L’appuntamento è in prima serata su Retequattro, condotto da Mario Giordano.  

A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio nell’Emilia Romagna, per provare a capire cosa ha spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si torna a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia. 

Previous article
Bolzano provincia top per i giovani, Firenze per i bambini
Next article
Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto, Savino (ad Hilti): “Serve confronto con tutti gli attori della filiera costruzioni”

(Adnkronos) - “Abbiamo un’ambizione molto importante: vogliamo rendere il mondo delle costruzioni un mondo migliore. Siamo consapevoli che non possiamo farlo da soli: dobbiamo...
Uncategorized

Salute, Cittone (Milan Longevity Summit): “Non contano solo gli anni ma la qualità di vita”

(Adnkronos) - "Quest'anno ci sono diverse novità, parlando di longevità non solo in un'ottica di quanti anni viviamo, ma di come viviamo, dalla salute...
Uncategorized

Mobilità, Cassetta (Milano Serravalle – Milano Tangenziali): “Smart Road nuovo paradigma infrastrutturale”

(Adnkronos) - “La mobilità del futuro non sarà definita soltanto dal digitale o dall’intelligenza artificiale, ma dalla capacità di trasformare le infrastrutture in...
Attualità

Coldiretti presenta al Vinitaly prima carta degli Oli Evo a Ig

Roma, 15 apr. (askanews) – In occasione della Giornata del Made in Italy arriva la prima "Carta degli oli extravergine d’oliva a Indicazione Geografica" al...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.