Fuori dal Coro stasera su Rete 4: le anticipazioni di martedì 25 marzo 2020

“Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano torna in prima serata su Rete 4. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 25 marzo 2020.

Fuori dal coro, le anticipazioni di stasera

Mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

Al centro della puntata l’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia che da circa un mese ha colpito il nostro Paese. La diffusione del virus Covid 19 non si ferma, anzi l’OMS ha dichiarato la pandemia scoppiata in tutto il mondo con intere città in lockdown.

Durante la puntata Mario Giordano con i suoi ospiti discuterà delle ultime novità sul Coronavirus e in particolare si soffermeranno sulle conseguenze economiche legate alla diffusione del virus. Nuove restrizioni e divieti sono stati annunciati da Giuseppe Conte durante l’ultima conferenza stampa per cercare di contrastare la diffusione del virus che in Italia ha registrato 69,176 contagi e 6,820 decessi.

Oltre all’emergenza Coronavirus, in studio si discuterà anche del decreto Cura Italia varato per aiutare i cittadini italiani dal punto di vista economico. Si cercherà di chiarire i dubbi che moltissimi italiani hanno circa le regole introdotte dal decreto in tema di mutuo, versamenti fiscali, rinvio degli adempimenti fino ai requisiti per autonomi e partite Iva che possono richiedere il bonus di 600 euro.

Fuori dal coro ospiti di mercoledì 25 marzo 2020

Ospiti di Mario Giordano della puntata di questa sera: Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Carlo Calenda europarlamentare di Azione, Vittorio Feltri direttore di “Libero Quotidiano” e la testimonianza dell’imprenditrice Elisabetta Franchi.

Ricordiamo che l’appuntamento con Fuori dal Coro è tutti i mercoledì in prima serata su Retequattro.

continua a leggere sul sito di riferimento