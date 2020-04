Fuori dal Coro stasera su Rete 4: ospiti e anticipazioni di martedì 14 aprile 2020

Mario Giordano torna con una nuova puntata di “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione trasmesso in prima serata di Rete 4. Anche questa settimana la puntata viene anticipata al martedì, che diventa così la nuova collocazione televisiva. Intanto scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, 14 aprile 2020.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di stasera

Martedì 14 aprile 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta presentato da Mario Giordano.

La puntata di questa sera è interamente dedicata all’emergenza Coronavirus che da quasi due mesi oramai ha colpito l’Italia. La pandemia mondiale ha rivoluzionato e travolto le vite di tutti noi, ma anche stravolto l’economia del nostro Paese. Il numero di contagi e decessi stenta a diminuire, ma ora oltre alla salute dei cittadini anche l’economia è in serio pericolo con migliaia di aziende chiuse. Ospite di Mario Giordano per discutere dell’economia italiana ai tempi del Coronavirus ci sono Giorgia Meloni e Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. I due commenteranno i risvolti economici e sociali legati all’epidemia soffermandosi sul lockdown prolungato al momento fino al 4 maggio e sulla cosiddetta fase B.

Fuori dal coro ospiti di martedì 14 aprile 2020

Non solo, ospiti della puntata di martedì 14 aprile 2020 di “Fuori dal Coro” anche Massimo Galli, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che in diretta discuterà dei nuovi numeri relativi ai contagi e ai decessi da Covid-19. La curva dei contagi ha cominciato il suo decorso seppur molto lentamente, anche se la Regione Lombardia è ancora oggi la più colpita con migliaia di nuovi contagi giornalisti.

Spazio poi ad un approfondimento sul Coronavirus dal punto di vista europeo: si parlerà degli aiuti proposti dall’Eurogruppo che al momento hanno escluso la possibilità degli Coronabond. La possibilità sembrerebbe quella di ricorrere al MES, il fondo salva stati.

Durante la puntata Mario Giordano darà voce anche gli imprenditori; in particolare si parlerà dei decreti varati dallo Stato e dalle singole Regioni per fronteggiare le difficoltà economiche incontrate da imprese e ai lavoratori dipendenti. Dopo il bonus dei 600 euro previsto dallo Stato ci si domanda: chi ha ricevuto davvero questi soldi? A discuterne in studio: Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria, Elisabetta Franchi stilista ed imprenditrice e infine Vittorio Feltri.

Ricordiamo che l’appuntamento con Fuori dal Coro è al momento il martedì in prima serata su Retequattro.

