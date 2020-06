Fuori dal Coro stasera su Rete 4: ospiti e anticipazioni di martedì 23 giugno 2020

Ultima puntata di “Fuori dal Coro” di Mario Giordano, il programma di attualità ed informazione trasmesso il martedì in prima serata su Rete 4. Scopriamo i temi e gli ospiti al centro della puntata di oggi, martedì 23 giugno 2020.

Fuori dal coro oggi: intervista a Matteo Renzi

Martedì 23 giugno 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Retequattro ultimo appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e d’inchiesta condotto da Mario Giordano su Retequattro.

In apertura il giornalista e conduttore incontra Matteo Renzi per un’intervista che verterà su alcuni dei temi più caldi del momento. Il leader di Italia Viva si soffermerà sull’attuale situazione economica e politica del nostro Paese dopo il lockdown e la conseguente crisi economica legata alla pandemia da Coronavirus. In particolare Renzi discuterà dell’incontro Stati Generali conclusosi proprio in queste ore.

Spazio poi al tema delle pensioni e i possibili rischi: le telecamere di Fuori dal Coro, infatti, hanno realizzato un’inchiesta relativa alla sicurezza previdenziale dopo la notizia allarmante che l’Inps ha nel bilancio un buco da oltre 35 miliardi. Nonostante tutto l’Istituto nazionale della previdenza sociale rassicura i pensionati italiani che non ci sarà alcun rischio di non ricevere le pensioni.

Fuori dal coro, ospiti ultima puntata

Non solo l’intervista di Matteo Renzi nell’ultima puntata di Fuori Dal Coro di Mario Giordano in onda martedì 23 giugno 2020. Durante la diretta, infatti, il giornalista si occuperà anche del clan Casamonica e del loro potere messo in campo tra usure e intimidazioni.

Impossibile non parlare anche di Covid-19 con le ultime novità e con l’intervento del Professor Massimo Galli che fornirà ulteriori dettagli sull’estate e sul possibile rischio di una seconda ondata. Infine si parlerà anche del business dell’accoglienza soffermandosi sull’inchiesta della Procura di Bergamo su presunte irregolarità commesse nella gestione dei fondi destinati ai migranti. Ospiti dell’ultima puntata: Nicola Porro, Vittorio Feltri e Iva Zanicchi.

Questo e tanto altro nella puntata di oggi di Fuori dal Coro in onda in prima serata su Retequattro.

