fuori-il-nuovo-singolo-di-shawn-mendes-“why-why-why”

Con “Isn’t That Enough” anticipa la release del nuovo album “Shawn”

Milano, 9 ago. (askanews) – Fuori oggi il singolo di Shawn Mendes “Why Why Why” in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. L’uscita del singolo è accompagnata anche da un secondo brano, “Isn’t That Enough”, già disponibile online. Entrambi anticipano la release del nuovo album “Shawn” prevista per il 18 ottobre.

Il nuovo progetto discografico dell’artista nominato ai GRAMMY è già preordinabile nei principali store in formato LP Standard e CD Standard. Oltre a questi sono disponibili in esclusiva sullo shop di Universal l’LP Premium Packaging e LP Picture Disc e per Discoteca Laziale l’LP rosso traslucido + poster. Dopo aver condiviso con i fan l’album trailer del brano “Isn’t That Enough”, Shawn Mendes pubblica anche il videoclip ufficiale per il singolo “Why Why Why”, girato nella pittoresca Hudson Valley, a New York, dove sono state scritte e registrate le canzoni del disco https://youtu.be/0M1UCYRZAtM?si=gXVWaMuSz0m_wLCU

I due brani usciti oggi sono un’anticipazione del quinto album in studio del cantautore multiplatino, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, il quale rappresenta il suo lavoro più intimo e onesto dal punto di vista musicale, guidando gli ascoltatori attraverso un profondo dialogo con se stessi in ogni canzone e attingendo dai viaggi e dalle esperienze dell’artista negli ultimi anni.

Scritto e registrato nel corso di due anni, il progetto è stato realizzato in diversi luoghi, tra cui Nosara, in Costa Rica, il Clubhouse Studio di Rhinebeck, NY, il Bear Creek Studio nello Stato di Washington, il Darkhorse Recordings di Nashville e l’Electric Lady di New York.

L’album, composto da 12 tracce, è stato scritto e co-prodotto dallo stesso Shawn Mendes, insieme ai collaboratori Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau e Eddie Benjamin, con canzoni aggiuntive co-scritte dalla vincitrice del GRAMMY Amy Allen e da Ethan Gruska. Nel disco è presente anche la strumentazione di Chris Thile dei Punch Brothers. In occasione dell’annuncio dell’album Shawn Mendes ha dichiarato attraverso un post social: «La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa mi sentivo come se non avessi assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Quindi, essere qui adesso con 12 bellissime canzoni finite mi sembra un dono. Onestamente ringrazio Dio per i miei amici e la mia famiglia. La vita può essere brutale, ma avere un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi profondamente che ti accompagnano in questo percorso la rende molto migliore. Spero davvero che questo album vi piaccia. Lo spero davvero. Spero che vi faccia sentire caldi e vicini alla terra come fa con me.»

Ieri sera a Woodstock, NY, Shawn Mendes ha dato il via a una serie limitata di spettacoli in location raccolte, nei quali i fan avranno la possibilità di sentire dal vivo in esclusiva il nuovo album. Questi show continueranno nelle città in cui Shawn ha registrato il nuovo progetto discografico, tra cui Londra, Nashville, Brooklyn, Los Angeles e Seattle.