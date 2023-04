Fuorisalone Award, vince SolidNature con Beyond the Surface

Il pubblico premia il brand olandese allo Spazio Cernaia

Milano, 22 apr. (askanews) – Con l’edizione 2023 è tornato anche Fuorisalone Award, riconoscimento che premia i contenuti e gli allestimenti più interessanti presentati alla Milano Design Week, alla sua seconda edizione. L’obiettivo è stato quello di promuovere sia le installazioni più distintive in mostra a Milano (Fuorisalone Award) sia contenuti, progetti, attività di interesse per la community internazionale del progetto (Menzioni Speciali).

Il premio del pubblico si è rivolto alle 12 installazioni/eventi più memorabili dell’edizione 2023, selezionate tramite un lavoro a cura della redazione di Fuorisalone.it. Il premio ha puntato ad avere una valenza fortemente democratica, poiché decretato sulla base delle votazioni dirette del pubblico. In una sezione dedicata della piattaforma Fuorisalone.it, il pubblico ha potuto scoprire di più sulle installazioni in lizza (tramite link alle relative schede evento) e votare la propria preferita, contribuendo così a decretare gli eventi e gli allestimenti più emozionanti e del Fuorisalone. A vincere è stato SolidNature con il progetto Beyond the Surface, ospitato nello Spazio Cernaia di Via Cernaia 1.

Il brand olandese esperto nella lavorazione di pietre naturali SolidNature ha partecipato per il secondo anno consecutivo a Fuorisalone con un’installazione completamente indipendente dal titolo Beyond the Surface.

L’installazione, progettata da Ellen Van Loon e Giulio Margheri dello Studio OMA, ha guidato i visitatori attraverso un paesaggio onirico e immersivo, tracciando un parallelo tra la nascita e l’estrazione della pietra naturale e la realizzazione dei sogni. Così come la creazione e la lavorazione della pietra richiedono tempo, abilità e impegno, lo stesso accade per il raggiungimento dei propri sogni. L’obiettivo di SolidNature è quello di ispirare i visitatori a sognare e spingersi oltre i limiti della propria creatività. Dal 17 al 23 aprile 2023 l’installazione di SolidNature è stata visitabile in via Cernaia 1, nel cuore del Brera Design District, occupando sia l’ampio spazio sotterraneo che il giardino del palazzo. Per realizzare questo progetto, SolidNature ha nuovamente collaborato con OMA, partner di lunga data, incaricando lo studio di creare e curare lo spazio.

