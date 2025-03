Fuorisalone, le voci del design brasiliano in mostra “Tra Terra e Cielo”

Milano, 15 mar. (askanews) – Il Brasile sarà protagonista del Fuorisalone 2025, uno degli eventi di design più prestigiosi al mondo, in programma dal 7 al 13 aprile a Milano. Per la prima volta, Tropicalistic, piattaforma di e-commerce specializzata in e design brasiliano, porterà nella metropoli italiana circa 25 designer e artisti che esplorano la biodiversità del Brasile e il suo profondo legame spirituale con la natura. L’iniziativa nasce in collaborazione con Néia Paz, project manager ed esperta nell’organizzazione di eventi. Con il titolo “Tra Terra e il Cielo – Le voci del design brasiliano”, la mostra si terrà presso il Bianca Maria Palace Hotel, a pochi passi dal Duomo, che riaprirà le sue porte per accogliere la creatività dei talenti brasiliani. Il progetto scenografico, curato dall’architetto Lucas Ribeiro e organizzato da Néia Paz e Virginia Morsani, darà vita a un ambiente immersivo capace di riflettere l’essenza del design brasiliano. La mostra avrà la produzione scenografica dei designers come come Carolina Kroff, Igor Sabá, Leonardo Ferreiro ed Érico Gondim. “Il nostro obiettivo è valorizzare il Brasile su uno dei più grandi palcoscenici del design mondiale, la Milano Design Week 2025”, spiegano Virginia Morsani e Lorenzo Gallori, fondatori di Tropicalistic e ideatori dell’evento. L’iniziativa punta ad ampliare la visibilità internazionale degli espositori, rafforzare connessioni strategiche e consolidare il design brasiliano come punto di riferimento globale. “Vogliamo mettere in luce innovazione, raffinatezza e identità unica dei designer brasiliani, unendo tradizione e contemporaneità attraverso un’installazione immersiva”, aggiungono. Curata da Tropicalistic, la mostra offrirà un’esperienza sensoriale unica, esplorando la dualità tra la solidità della terra e la leggerezza del cielo, e il modo in cui questa relazione si manifesta nel design brasiliano. Designer e marchi come Adriana Chamma, Anna Maya, Assimply, Bete Said, Carolina Kroff, Danilo Freitas, Edipo Furtado, Erico Gondim, Estúdio Trama di Cristiana Marzagão, Gabriel Freitas, Gabi Talarico, Heloisa Galvão, Helena Schmitt, Igor Sabá, Ismael Ricardo, Lebrock, Leo Ferreiro, Marcelo Bilac, Michell Lott, Nathália Ferreira Bussioli, Paola Muller, Pietro Luigi Verona, Residual Arte e Design, Ricardo Gaspar, Rodrigo Laureano, Spectro, Tapetah, Traço Um, Rafael Oliva e Estúdio Sebastiana di Gi Matos esporranno mobili, oggetti e pezzi decorativi che celebrano la ricchezza dei materiali naturali, le tecniche artigianali e l’innovazione estetica. Il percorso espositivo sarà strutturato in due aree interconnesse – Terra e Cielo -, offrendo ai visitatori un viaggio coinvolgente tra nuove narrazioni di design. “I pezzi esplorano come la biodiversità brasiliana e il suo legame spirituale con la natura influenzino il design, creando un’armonia tra il materiale e l’etereo, tra la forza degli elementi e la leggerezza delle interpretazioni creative”, concludono i curatori.