Ufficialmente erano in servizio nei loro uffici, in realtà andavano in giro a fare spese sul corso della città o nei supermercati. Ventidue dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono indagati per assenteismo. Truffa aggravata ai danni dell’ente di appartenenza l’accusa mossa nei loro confronti.

Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia pronto impiego cittadina e coordinate dalla locale procura della Repubblica, avrebbero fatto emergere un sistema che consentiva loro di lasciare il posto di lavoro in orari in cui avrebbero dovuto occupare le loro scrivanie. Un sistema basato su favori reciproci fra dipendenti dell’ente che grazie a vari espedienti riuscivano ad assentarsi anche per diverse ore al giorno,

L'articolo Furbetti del cartellino a Reggio Calabria proviene da Notiziedi.

