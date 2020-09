Bufera nel pomeriggio con il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che si è scagliato contro Radio Kiss Kiss. Il Patron azzurro si è fortemente lamentato della linea editoriale della radio, accusandola di fare un servizio provinciale, che non promuove l’immagine della società partenopea a livello nazionale. In più, l’imprenditore romano ha affermato di voler terminare il rapporto lavorativo con l’emittente.

De Laurentiis infuriato con Radio Kiss Kiss Napoli

Aurelio De Laurentiis, intervistato da Walter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, ha contestato la linea editoriale della stessa emittente radiofonica: “Poi magari chiediamo ai giornalisti e agli impiegati più importanti, ai creativi di Radio Kiss Kiss che mi ascoltano, di venire a lavorare per noi visto che la loro radio è una piccola radio provinciale che non ha mai voluto accettare di raccontare il Napoli sul piano nazionale. Mi sono rotto le palle, perché nel mondo occidentale il Napoli ha 83 milioni di tifosi e il vostro editore si ostina a fare una radio che non viene sentita nemmeno in Italia, abbi pazienza. Emergere. Qui in diretta dico basta! Con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. È molto semplice. Per cui se ne facesse una ragione l’editore, questa è la mia ultima intervista presso la vostra emittente”.

The post Furia De Laurentiis contro Radio Kiss Kiss: “Mi sono rotto le palle! Non voglio lavorare più con voi” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento