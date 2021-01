Furia dei tifosi dopo la sconfitta del Napoli a Verona: sui social spopola il #GattusoOut!

La secondo sconfitta di fila del Napoli, quella contro la Juventus in Supercoppa e quella di oggi contro il Verona in campionato, ha scatenato le ire di molti tifosi. Sui social in tanti hanno attaccato Gattuso, e su Twitter, spopola il #GattusoOut.

#GattusoOut spopola sui social

Una parte dei tifosi del Napoli critica ferocemente Gattuso, ed attribuisce al tecnico calabrese le colpe degli ultimi cattivi risultati della squadra. In molto chiedono a gran voce il #GattusoOut. Tanti, invece, si domandano come mai Ancelotti sia stato esonerato per molto meno rispetto a quanto stia facendo vedere Gattuso in questo momento.

