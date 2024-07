furto-in-casa-nasti-zaccagni,-rubati-gioielli-e-rolex

(Adnkronos) – Furto in casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e dell’influencer Chiara Nasti. Lo denuncia, via Instagram, la stessa Nasti. ”Prima che lo scrivano i giornali, questa è l’Italia. Pezzi di mer..’, scrive postando una foto di portagioielli e scatole di Rolex vuote buttate sul pavimento.

La porta chiusa dall’interno. Erano appena passate le 17.30 quando Chiara Nasti è rientrata nella casa sulla Camilluccia a Roma, dove abita insieme a Zaccagni. Nasti era con la baby sitter e il bambino ma non è riuscita a entrare. L’influencer ha chiamato subito la polizia e sul posto è arrivata anche la Scientifica. La camera da letto è stata completamente distrutta: i ladri hanno devastato mobili e armadi riuscendo a smurare la cassaforte, contenente gioielli, monili in oro e orologi di valore, che hanno quindi portato via. Oltre a questo sono state rubate borse e scarpe. Secondo quanto ricostruito i ladri sarebbero riusciti a entrare in casa dalla finestra del bagno. Indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio.