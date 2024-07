furto-in-casa-todde-dopo-la-truffa-del-‘falso-incidente’:-rubati-gioielli-e-soldi

CAGLIARI – Disavventura a Nuoro per i familiari della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Ieri pomeriggio, ma la notizia è iniziata a circolare in tarda serata e con molti dettagli errati, un ladro si è introdotto con l’inganno a casa della madre della governatrice, riuscendo a rubare gioielli e contanti. Ad aprire la porta al malvivente la zia di Todde che stava in casa- la madre della presidente in quel momento era fuori- che, a quanto ricostruiscono gli inquirenti, sarebbe stata raggirata con il solito trucco del falso incidente: l’uomo avrebbe convinto l’anziana signora a farsi aprire la porta dopo averle detto che la sorella era stata molto male. Approfittando dello choc della signora per la notizia, il ladro avrebbe quindi razziato l’appartamento per poi dileguarsi velocemente.

Vicinanza bipartisan alla governatrice dal mondo della politica isolana: “Voglio esprimere la mia solidarietà alla presidente Alessandra Todde e alla sua famiglia per questo inqualificabile atto criminale”, scrive Quirico Sanna, dirigente del Psd’Az. Quindi il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: “Esprimo solidarietà e dispiacere per l’accaduto di ieri a Nuoro che ha coinvolto i famigliari della presidente Alessandra Todde. Infine la nota di Sinistra futura: “La comunità di Sinistra futura si stringe con solidarietà alla presidente Alessandra Todde per gli incresciosi fatti di cronaca che hanno coinvolto la sua famiglia”.

