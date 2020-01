Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Cavolo nero 250 ml

Fusilloni 320 ml

Aglio 1 spicchio

Peperoncino in polvere q.b.

Panna fresca liquida 250 g

Pecorino toscano 200 g da grattugiare

Fiordilatte 150 g

Pinoli 20 g

Cumino in polvere q.b.

Aneto q.b.

Timo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 1

Per preparare i fusilloni gratinati con cavolo nero e Pecorino, iniziate lavando bene le foglie di cavolo nero, eliminate la parte finale del gambo dove non ci sono foglie. Poi tritate finemente la parte del gambo con meno foglie e via via rendete i tagli più grossolani fino alle foglie: in questo modo la cottura del cavolo nero risulterà uniforme (1). Ponetelo in un tegame con acqua bollente salata e lessatelo per circa 25 minuti (2). Intanto potete dedicarvi alla crema di Pecorino: grattugiatelo finemente (3).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 2

In un tegame versate un filo d’olio, l’aglio mondato e tritato (4), il cumino e peperoncino in polvere (5). Fate leggeremente insaporire le spezie, quindi versate la panna (6).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 3

Non appena la panna sarà scaldata, unite 160 g di Pecorino (7), mescolate con una frusta morbida (8) o un cucchiaio di legno per far sciogliere il formaggio. Pepate e salate a piacere (9) e poi spegnete il fuoco.

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 4

Quando il cavolo nero sarà cotto, scolatelo (10) conservando l’acqua di cottura e versatelo in un bicchiere alto, unite un po’ do acqua di cottura (11) e frullate con un minipimer. Lessate i fusilloni nella stessa acqua dove avete cotto il cavolo nero, dopo aver fatto riprendere il bollore (12).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 5

Mentre la pasta cuoce, tagliate la mozzarella fiordiatte a fettine (13). Una volta cotti, scolate i fusilloni direttamente nel condimento al Pecorino (14) e a fuoco medio-basso mantecate per insaporire (15).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 6

In una pirofila versate uno strato di cavolo nero in crema (16), poi uno strato di fusilloni (17), quindi nuovamente cavolo nero in crema (18).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 7

Cospargete con 20 g di Pecorino, timo e aneto (19), poi adagiate le fette di mozzarella (20), quindi spolverizzate con ancora 20 g di Pecorino e timo e aneto a piacere (21).

Fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino, passo 8

Cospargete con i pinoli (22), un filo d’olio (23) e infornate a 180° per circa 20 minuti. In uesto modo i fusilloni si gratineranno (24). Servite i fusilloni gratinati con cavolo nero e Pecorino ben caldi!

Conservazione

Potete conservare i fusilloni gratinati con cavolo nero e pecorino in un contenitore ermetico, in frigo, per 1-2 giorni.

Si sconsiglia la congelazione.

Consiglio

Al posto del cumino in polvere potete utilizzare i semini schiacciandoli leggermente. Potete utilizzare della noce moscata da grattugiare in alternativa. Si possono utilizzare delle mandorle in lamelle al posto dei pinoli.

