Futura moglie di Vittorio Grigolo? La proposta di matrimonio è arrivata in tv, durante la finale di All together now 2. Il noto cantante lirico ha chiesto alla fidanzata Stefania Seimur “mi vuoi sposare?“, mettendosi in ginocchio davanti alla diretta interessata, che, commossa, ha ricevuto in dono un prezioso anello. Rivediamo il romantico momento nel video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento