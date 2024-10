Future Age: Moira Tagliani nuova Responsabile amministrativa finanziaria

Si potenzia la squadra dell’azienda di Change Management e innovazione ad alto impatto

Roma, 7 ott. (askanews) – Future Age, società di Change Management e innovazione ad alto impatto, potenzia la sua squadra con l’ingresso di Moira Tagliani in qualità di Responsabile Amministrativa Finanziaria all’interno del team del CFO Stefania Bianchi. Moira ha al suo attivo oltre dieci anni di esperienza nel settore amministrativo e della contabilità in aziende quali Guber Banca S.p.A, Geo.Te.Co Malegori Srl e Fondater Pali Srl, e ha lavorato come impiegata commerciale per Lorenzi Automobili Srl, dove gestiva le immatricolazioni, la bollettazione, le spedizioni e la gestione delle pratiche finanziarie, oltre alla registrazione contabile di fatture acquisti/vendite.

“Sono anni molto difficili per noi imprenditori, specialmente per la difficoltà nel trovare collaboratori capaci, in armonia e dai grandi valori umani. Subito dopo aver incontrato Moira, dopo la valutazione positiva della nostra HR Manager Alessandra Minardi, dopo dieci minuti di colloquio, le ho chiesto immediatamente quando poteva iniziare”, spiega Paolo Borghetti, Business & Digital Mentor fondatore e Ad di Future Age, che ha affiancato con successo oltre 300 PMI italiane nel processo di evoluzione da impresa accentrata-artigianale a impresa digitale. “Questi tipi di persone sono quelle che alimentano l’energia di imprenditori come me, che continuano a crescere e ad investire in questo Paese”.

“Moira abbina ad un ricco portfolio di competenze in ambito commerciale e amministrativo uno spirito dinamico e una spiccata attitudine al multi-tasking, che la rendono un risorsa ad elevato valore aggiunto per la nostra squadra”, prosegue Borghetti. E conclude: “La sua dedizione al lavoro e l’attenzione al dettaglio faranno la differenza anche nella percezione finale dei clienti”.