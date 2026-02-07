sabato, 7 Febbraio , 26

Milano Cortina, Lollobrigida e l’oro da mamma: “Adesso un altro figlio”

(Adnkronos) - Medaglia d'oro da mamma alle Olimpiadi...

Futuro Nazionale, Vannacci registra il partito dal notaio: sarà lui il presidente

(Adnkronos) - 'Futuro nazionale', la nuova creatura politica...

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

(Adnkronos) - Omrai è l'amuleto ufficiale. J.D. Vance,...

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta

(Adnkronos) - Una donna di 36 anni, della...
(Adnkronos) – ‘Futuro nazionale’, la nuova creatura politica di Roberto Vannacci, non è più un’indiscrezione. L’associazione che fa capo dell’ex generale della Folgore, raccontano, sarebbe nata formalmente ieri sera, in Toscana, davanti a un notaio. Si sarebbero presentati in cinque a firmare l’atto costitutivo: oltre allo stesso Vannacci, il suo ‘luogotenente’ e fedelissimo della prima ora, Massimiliano Simoni (unico eletto in Consiglio regionale in Toscana), i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che questa settimana hanno lasciato il Carroccio per passare al Misto, e Cristiano Romani, uno dei fondatori del ‘Mondo Contrario’. 

 

A quanto si apprende da ambienti vicini a Futuro nazionale, Vannacci sarà il presidente della neonata associazione e Simoni dovrebbe essere il coordinatore del movimento (non sarebbe prevista la figura del segretario). Vannacci continuerà, dunque, a usare il simbolo con la dicitura ‘Futuro nazionale’ in campo blu e caratterizzato da una fiamma tricolore stilizzata (depositato presso l’Ufficio brevetti dell’Unione europea il 24 gennaio scorso) nonostante le polemiche di questi giorni sulla titolarità del nome visto che lo stesso logo era stato registrato dieci anni fa dall’ex consigliere regionale M5S, Riccardo Mercante poi scomparso. 

Vannacci ha ribadito che il suo partito orbiterà nel centrodestra e che l’obiettivo sono le prossime elezioni politiche: ”Sicuramente il primo step saranno le politiche del ’27”.  

 

  

