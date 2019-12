Futuro sempre più lontano dall’Inter per Politano: scambio in vista con il Napoli?

Ennesima panchina e futuro sempre più lontano dall’​Inter per Matteo Politano. Il fantasista non trova spazio nello schema tattico di mister Conte e in vista della finestra di mercato invernale di gennaio per lui potrebbe arrivare il trasferimento. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport il futuro per Politano potrebbe essere al ​​Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni i campani avrebbero messo gli occhi sull’ex Sassuolo ed in vista di gennaio potrebbero imbastire uno scambio… continua a leggere sul sito di riferimento