fvg,-dal-15-al-20-luglio-la-coppa-del-mondo-di-softball

Sul diamante di Castions di Strada

Roma, 22 giu. (askanews) – Dal 15 al 20 luglio prossimi il Friuli Venezia Giulia ospita la fase finale della XVII Coppa del Mondo di softball, sul diamante di Castions di Strada (Ud). L’evento, cui parteciperanno otto nazioni, è organizzata dalla World baseball softball confederation con la collaborazione della Federazione italiana baseball softball (Fibs) e la sponsorizzazione principale di ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’.

L’Italia è nello stesso girone di formazioni fortissime come Canada, Cina e Stati Uniti. Nell’altro gruppo sono state inserite invece Australia, Paesi Bassi, Porto Rico e Giappone, quest’ultima tra le favorite per il titolo finale. Le azzurre giocheranno il primo match contro la Cina lunedì 15 luglio alle 20.30 subito dopo la cerimonia d’apertura.

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno regime per garantire la perfetta riuscita del torneo che sarà seguito in diretta da prestigiosi network televisivi internazionali. Il 65% dei biglietti, già venduti, è stato prenotato da tifosi di questa disciplina provenienti in particolare da Stati Uniti, Australia, Giappone e Paesi Bassi.

(segue)