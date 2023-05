Fvg, Fedriga: nuova apertura Gangi bel segnale per territorio

Inaugurato a Udine il nuovo punto vendita della catena

Udine, 30 mag. (askanews) – “Quando una realtà produttiva apre i battenti o estende la propria attività è sempre un bel segnale per il territorio. La Regione è sempre al fianco degli imprenditori che decidono di investire: le saracinesche alzate non sono solo un servizio al cittadino, ma anche un presidio fondamentale per la vita sociale dei nostri paesi”. È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini a margine dell’inaugurazione del nuovo punto vendita Dusci Gangi in viale Tricesimo a Udine. Si tratta del quarto locale della catena di pasticceria e gastronomia siciliana a conduzione familiare aperto in città, dopo quelli di via Grazzano (attivo dal 2001), via Lionello e via Sarpi. Fedriga e Bini hanno visitato anche l’annesso laboratorio artigianale per la produzione di dolci, gelati e snack salati. Circa 20 complessivamente saranno i dipendenti impiegati nella nuova attività. Presente al taglio del nastro anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.

continua a leggere sul sito di riferimento