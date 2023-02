Fvg, Fedriga: sport favorisce l’attrattività dei territori

Stanziamento di 2,3 mln per Carlino

Trieste, 11 feb. (askanews) – “Lo sport, oltre a tutti gli altri valori che trasmette, favorisce l’attrattività di un territorio: dai presidenti a tecnici, atleti e tifosi qui su un campo di calcio tutti trasmettono quello spirito di squadra che deve esserci in una comunità come quella del Friuli Venezia Giulia dove, ognuno nel suo ruolo, rema nella stessa direzione e ottiene così risultati: è per questo che pur in un momento difficile la regione ha saputo raggiungere ad esempio il maggior numero di occupati”. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel suo intervento a centro campo dello stadio comunale “E. Della Ricca” di Carlino a pochi minuti dal calcio di avvio del derby tra la squadra del Cjarlins Muzane e quella del Torviscosa alla presenza degli alti vertici della Federcalcio, tra cui: Luigi Barbiero, responsabile della serie D e Mauro De Angelis, segretario generale della serie D, oltre che il presidente regionale Ermes Canciani.

Fedriga ha ringraziato le amministrazioni comunali, in primis quella di Carlino, ma anche quella di Torviscosa e dei territori contermini, per la solida alleanza dimostrata anche nei momenti più sfidanti della legislatura alle spalle e ha rivolto un messaggio di particolare gratitudine ai volontari della Protezione civile Fvg. “È stato grazie ai tanti volontari della Protezione civile e della sicurezza – ha aggiunto Fedriga – se siamo riusciti tutti assieme a rialzarci dalle difficoltà: grazie perché avete dimostrato cos’è il senso della comunità in questa terra, segnata dalla storia del terremoto e dall’esperienza della ricostruzione”.

Il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, ha ringraziato la Regione per i fondi, 2 milioni e 300 mila euro, garantiti in occasione di una concertazione, che consentiranno a breve un intervento di riqualificazione per dotare lo stadio di tutti gli standard di omologazione necessari per ospitare partite del campionato di serie C, alla quale mira la prima squadra friulana, quarta in regione dopo Udinese, Pordenone e Triestina. Dagli esordi (2003) ad oggi infatti la società ha scalato tutti i campionati dilettantistici regionali, dalla 3^ categoria all’Eccellenza, fino a centrare, nel 2017, la promozione in serie D.

