ROMA – In vista del G20 in programma nella Capitale sabato e domenica, il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado in città per lo svolgimento delle attività didattiche e delle altre attività pomeridiane dalle 16 di venerdì 29 alle 24 di domenica 31 ottobre. Secondo quanto si apprende, la misura è stata presa anche grazie ai dati dell’Agenzia della Mobilità al fine di evitare traffico supplementare in occasione degli spostamenti delle delegazioni durante il G20 a cui prenderanno parte capi di Stato e di Governo.

LEGGI ANCHE: G20 alla Nuvola dell’Eur: strade e metro chiuse e divieti di sosta, quello che c’è da sapere

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo G20, a Roma chiuse anche le scuole da venerdì a domenica proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento