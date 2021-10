G20 alla Nuvola dell’Eur: strade e metro chiuse e divieti di sosta, quello che c’è da sapere

ROMA – Sabato 30 e domenica 31 ottobre alla Nuvola dell’Eur è in programma il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20. Il Palazzo dei Congressi ospiterà il centro stampa per i mezzi di informazione. L’evento comporta numerose modifiche al traffico e ai trasporti pubblici. In alcuni casi, strada interdetta anche ai pedoni.

STAZIONI METRO B CHIUSE SABATO E DOMENICA

Per sabato e domenica è prevista la temporanea sospensione delle fermate della metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

Dalle 13 di sabato, e sino a cessate necessità, predisposta la chiusura della fermata metro di Repubblica e dell’accesso alla fermata metro di Termini che si trova al centro di piazza dei Cinquecento (gli altri accessi restano aperti).

LE CHIUSURE AL TRAFFICO IN ZONA EUR

Dalle 19 di venerdì e fino a domenica, è prevista la chiusura delle carreggiate centrali della Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo. Sempre sulla Colombo, dalla stessa ora sarà chiusa anche la laterale, direzione Gra, dallo svincolo per lo Sheraton a viale America.

Dalle 19 di venerdì e fino a domenica saranno chiusi gli svincoli del viadotto della Magliana che portano sulla Colombo direzione Gra; viale dell’Artigianato; viale dell’Industria; viale dell’Agricoltura; viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo); viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo); viale dell’Arte (da viale dell’Aeronautica a viale della Musica); viale Africa (da viale dell’Arte alla Colombo).

Attorno alla Nuvola, i primi divieti di sosta scatteranno da mercoledì 27 e interesseranno viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare; viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia.

GLI ALTRI EVENTI CHE DETERMINERANNO CHIUSURE

Il vertice sarà preceduto, venerdì 29, da un summit dei ministri delle Finanze e della Salute, ospitato sempre all’Eur nel Salone delle Fontane di via Ciro Il Grande: già da giovedì 28 ottobre, divieti di sosta nell’area.

Ai Parioli, dalle 21 di mercoledì, divieti di sosta e fermata nell’area tra viale Rossini, via Aldrovandi, via delle Tre Madonne, via Bertoloni, via Mercadante, via Pinciana, via Paisiello, largo Asioli, piazzale Ferdowsi, via Omero, via Valmichi, piazzale Brasile, piazzale Paolina Borghese e via Emilio de Cavalieri.

Zona Vaticano, giovedì e venerdì divieti di sosta, e possibili chiusure, in corrispondenza dell’Auditorium di via della Conciliazione.

Ancora venerdì, divieti di sosta e possibili chiusure nell’area di Palazzo Chigi e del Quirinale. Sabato provvedimenti analoghi interesseranno la zona di piazza della Repubblica/via Cernaia/via Volturno/via delle Terme di Diocleziano/piazza dei Cinquecento e ancora il Quirinale; domenica, invece, l’area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. I divieti di sosta scatteranno già diverse ore prima degli eventi.

Sabato sono previsti divieti di sosta in via della Stazione Vaticana e a via di San Gregorio (direzione Porta Capena). Sempre il 30, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

