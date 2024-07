g20,-mattarella:-impegno-dell’italia-per-alleanza-contro-fame-e-povertà

“Sinergie tra Brasile e Italia su clima e diseguaglianze”

Brasilia, 15 lug. (askanews) – “Nel 2024 Brasile e Italia gestiscono l’uno la presidenza del G20, l’altra la presidenza del G7. Il Presidente Lula e io ci siamo confrontati sulle contestuali presidenze: sono molte le sinergie tra Brasile e Italia rispetto a temi destinati posti al centro dell’agenda internazionale. Penso ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla sicurezza alimentare, all’impegno indispensabile per il superamento delle diseguaglianze. Sono questioni su cui si decide il futuro delle giovani generazioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente brasiliano Lula.

“Abbiamo registrato con soddisfazione – ha aggiunto – le consonanze che caratterizzano i lavori di due consessi multilaterali così rilevanti. Da parte mia ho ringraziato il Presidente Lula per la partecipazione al G7 in Italia e gli ho assicurato l’impegno italiano per il pieno successo del Summit G20 di Rio de Janeiro, a cominciare dalla grande scelta, il grande progetto dell’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà”.