G20 Sudafrica, approvata all’unanimità la dichiarazione finale

Pretoria: “Un risultato per il multilateralismo e il Sud globale”

Johannesburg, 22 nov. (askanews) – Al G20 di Johannesburg la dichiarazione finale è stata adottata all’unanimità dai Paesi membri, annuncia il portavoce del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya. Il testo, non ancora pubblicato, affronta temi come crescita economica, clima e sicurezza alimentare. Pretoria rivendica il risultato come un segnale di efficacia del multilateralismo.”La dichiarazione è stata adottata all’unanimità da tutti i Paesi, senza obiezioni – ha detto Magwenya -. È il risultato di un anno di lavoro condiviso.” “È una grande conquista per il multilateralismo e per il Sud globale, considerando il linguaggio e le molte questioni affrontate nel documento.”

