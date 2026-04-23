giovedì, 23 Aprile , 26

Lukaku, nuovo infortunio o no? Il caso dal Belgio che preoccupa Napoli

(Adnkronos) - Infortunio per Romelu Lukaku, anzi no....

Finanza sostenibile, cresce interesse ma resta rischio abbandono

(Adnkronos) - C’è interesse, ma non sempre piena...

“Pura follia”. La nipote di Enrico Mattei commenta la diffida del fratello al governo Meloni

(Adnkronos) - “Pura follia”. Commenta così con l’Adnkronos...

Madre e figlia morte a Campobasso, sequestrato telefonino della sorella Alice

(Adnkronos) - Potrebbe esserci una svolta nel giallo...
HomeVideo NewsG7 ambiente a Parigi, ma il clima resta fuori dall'agenda
g7-ambiente-a-parigi,-ma-il-clima-resta-fuori-dall’agenda
G7 ambiente a Parigi, ma il clima resta fuori dall’agenda
Video News

G7 ambiente a Parigi, ma il clima resta fuori dall’agenda

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Parigi punta su biodiversità, oceani e desertificazione

Parigi, 23 apr. (askanews) – A Parigi si apre il G7 Ambiente, ma il cambiamento climatico resta fuori dall’agenda. La Francia, che ospita la riunione, ha scelto di evitare il tema per non aprire uno scontro con gli Stati Uniti di Donald Trump, che dal ritorno alla Casa Bianca ne 2025 hanno ritirato il Paese dagli accordi globali sul clima e indebolito le protezioni ambientali.Per salvare l’unità del forum, l’incontro si concentra così su dossier meno divisivi: biodiversità, oceani, desertificazione, finanziamenti per la natura, foreste e inquinamento delle acque. Washington non manda un ministro, ma Usha-Maria Turner, responsabile per gli affari internazionali e tribali dell’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente.La scelta ha già suscitato critiche tra gli ambientalisti, che accusano il G7 di adattarsi alla linea americana proprio mentre tra pochi giorni più di cinquanta Paesi si riuniranno in Colombia per la prima conferenza globale dedicata all’uscita dai combustibili fossili.Tra gli obiettivi francesi ci sono anche nuovi fondi per i parchi nazionali in una ventina di Paesi africani e una dichiarazione politica su desertificazione e sicurezza. Ma il dato politico resta questo: il G7 dell’ambiente si riunisce, e il clima viene lasciato fuori.

Previous article
Tappeto rosso e canti per Papa Leone XIV nel carcere di Bata
Next article
Piotta, parte il 25 aprile il “Si riparano ricordi Tour”

POST RECENTI

Video News

A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l’aiuto dei cittadini

Con lei una nidiata di paperelli, da piazza Mazzini al greto del TevereRoma, 23 apr. (askanews) - Una storia a lieto fine quella della...
Video News

Piotta, parte il 25 aprile il “Si riparano ricordi Tour”

Estratto del nuovo singolo "E così te ne vai"Roma, 23 apr. (askanews) - Pubblicato il 27 marzo in digitale, CD e vinile per Warner Music...
Video News

Tappeto rosso e canti per Papa Leone XIV nel carcere di Bata

Accoglienza preparata con cura nel penitenziario da anni sotto accusaBata (Guinea Equatoriale), 23 apr. (askanews) - Papa Leone XIV ha visitato il carcere di Bata,...
Video News

Corea del Sud, sit-in di protesta in stabilimento chip della Samsung

In migliaia fuori da sede Pyeongtaek, possibile sciopero mese prossimoPyeongtaek (Corea del Sud), 23 apr. (askanews) - Sit-in di protesta di migliaia di lavoratori davanti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.