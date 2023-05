G7, anche Zelensky sarà a Hiroshima

ROMA – A sorpresa anche Vlodomir Zelensky sarà tra i presenti al G7 di Hiroshima in Giappone. Il leader ucraino, come anticipato dal premier Kishida, avrebbe dovuto partecipare ai lavori in videoconferenza domenica. Secondo quanto sostenuto dai media internazionali, Zelensky avrebbe deciso di presentarsi personalmente al G7 per ricevere nuove armi e aiuti e incontrare i leader di paesi come l’India e Brasile, ancora neutrali sulla guerra con la Russia.

Al forum, in programma da oggi a domenica 21 maggio, parteciperanno i capi di Stato e di governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti. Uno spazio avranno però anche dirigenti di altri Paesi, dall’Indonesia all’India fino al Brasile, con la presenza confermata del capo di Stato Luis Inacio Lula da Silva.

