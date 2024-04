G7, appello a ‘spegnere il fuoco’ Iran- Israele e impegno per Ucraina

(Adnkronos) –

La comunità internazionale tira un sospiro di sollievo. L’attacco attribuito a Israele sul territorio dell’Iran c’è stato, ma nei modi in cui molte cancellerie occidentali in qualche modo auspicavano. Un raid mirato, lontano da Teheran e dai sensibili impianti nucleari, che non avrebbe fatto vittime, ma che allo stesso tempo suona come un monito agli ayatollah. La notizia è stata accolta con moderato apprezzamento a Capri, teatro della ministeriale del G7 Esteri.

Israele ha seguito la richiesta di agire con “buonsenso”, ha dichiarato il ‘padrone di casa’, Antonio Tajani, nella conferenza stampa finale in cui più volte ha ripetuto l’appello alla “de-escalation” tra le parti. Dalla riunione sull’isola campana è emersa anche una volontà politica chiara, dietro impulso del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ha partecipato a una sessione dedicata, di accelerare sulla difesa aerea dell’Ucraina.

Un G7, quello che si è concluso a Capri, che “si è svolto in giornate complicate dal punto di vista internazionale – ha riconosciuto Tajani tirando le somme della riunione – ma credo che questi tre giorni di lavoro siano stati un successo perché abbiamo registrato grande unità d’intenti e una convergenza su tutte le più importanti questioni internazionali”. A partire dal Medio Oriente.

Il raid israeliano sulla provincia di Isfahan ha costretto a rivedere tutta l’agenda della sessione mattutina, dominando la scena. Sulla questione Israele-Iran “ho voluto subito che ci fosse un messaggio chiaro: l’obiettivo politico del G7 si chiama de-escalation”, ha scandito il titolare della Farnesina davanti ai giornalisti, evidenziando il passaggio delle conclusioni del G7 che mette in guardia Teheran dal ripetere l’attacco contro lo Stato ebraico.

“Il governo iraniano verrà considerato responsabile delle sue azioni destabilizzanti”, hanno rimarcato i ministri che si sono poi detti “pronti ad adottare ulteriori sanzioni o altre misure, ora e in risposta a diverse iniziative destabilizzanti” da parte della Repubblica islamica.

Il ministro, che è stato in contatto con le ambasciate italiane a Tel Aviv e Teheran e ha rassicurato sulle condizioni degli italiani in Iran, ha sottolineato che l’aver evitato una ritorsione su larga scala sia stato “frutto anche del lavoro e dell’impegno del G7 che è servito a migliorare il clima”.

L’impegno dei ministri degli Esteri del Gruppo dei Sette Grandi è “spegnere il fuoco” nella regione, ha proseguito Tajani, evidenziando l’importanza di compiere progressi sulla guerra a Gaza, la crisi all’origine di tutto: cessate il fuoco immediato, rilascio degli ostaggi, aumento degli aiuti umanitari sono le priorità elencate dal ministro degli Esteri, che ha indicato nella soluzione a due Stati l’unica possibile a lungo termine. Soluzione ovviamente che non prevede la presenza di Hamas.

Tajani ha quindi reso noto che gli Stati Uniti sono stati informati “all’ultimo minuto” da Israele. Ed il segretario di Stato, Antony Blinken, a precisa domanda ha chiarito che gli Usa “non sono stati coinvolti in nessuna operazione” di Israele contro l’Iran, non confermando se e quando Washington è stata avvisata.

“Il nostro lavoro è per la de-escalation”, ha aggiunto Blinken, riconoscendo il “ruolo cruciale” dell’Italia per evitare lo scoppio di un incendio in Medio Oriente. Ruolo che Tajani ha confermato. “Non tutti i Paesi del G7 hanno un’interlocuzione diplomatica con l’Iran, daremo messaggi chiari, come ho fatto con il ministro degli Esteri poche ore prima dell’attacco (contro Israele, ndr) che ribadiscono la nostra posizione politica, il nostro impegno a favore della de-escalation”, ha detto.

La guerra in Ucraina è stato l’altro argomento che ha dominato i colloqui tra i ministri degli Esteri del G7. Davanti al pressing di Kuleba e del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, c’è stato un impegno preciso a fare il possibile per garantire a Kiev i sistemi di difesa aerea Patriot e Samp/T. “Ogni membro del G7 sta dando un contributo straordinario alla difesa ucraina”, ha tenuto a precisare il segretario di Stato americano, che ha espresso “un particolare riconoscimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua decisiva leadership”. E a proposito del pacchetto di aiuti bloccati da mesi al Congresso, ha evidenziato che “la cosa più importante è votare. So che faranno una differenza profonda, praticamente da subito, facendo in modo che l’Ucraina abbia quello che è necessario per difendersi dall’aggressione russa”.

Tajani ha ribadito a Kuleba che la necessità di raggiungere “una pace giusta e duratura è la priorità della presidenza italiana del G7”. I due, ha spiegato in conferenza stampa, hanno avuto un colloquio con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Faremo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina anche dal punto di vista della protezione aerea”, ha affermato, riprendendo l’impegno messo nero su bianco anche nel documento finale del G7. Nel testo, i ministri hanno espresso la loro “determinazione in particolare a rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina per salvare vite umane e proteggere le infrastrutture critiche. Lavoreremo anche con i partner a questo scopo”.

“Stiamo intensificando la nostra assistenza in materia di difesa e sicurezza all’Ucraina e stiamo aumentando le nostre capacità di produzione e consegna per assistere il Paese. Sosteniamo inoltre gli sforzi volti ad aiutare l’Ucraina a costruire una forza futura capace di autodifesa e deterrenza contro ogni aggressione”, hanno aggiunto. La questione degli aiuti militari sarà sul tavolo anche del Consiglio Affari Esteri e Difesa, il cosiddetto ‘jumbo’, che si riunirà lunedì a Lussemburgo.