G7 Finanze: l’economia globale è più resiliente del previsto

Determinati a preservare stabilità economia e finanza

Roma, 12 apr. (askanews) – L’economia globale “si è dimostrata più resiliente del previsto” e nella riunione che si è svolta oggi, a margine delle assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale, il G7 di ministri delle Finanze e governatori delle Banche centrali ha reiterato “la determinazione a mantenere la stabilità macroeconomica e finanziaria”. Lo si legge nel comunicato diffuso dalla presidenza di turno del G7, che quest’anno spetta al Giappone.

“L’inflazione resta elevata e le banche centrali sono fortemente impegnate a riportare la stabilità dei prezzi. Al tempo stesso – prosegue il documento – i recenti sviluppi dei mercati finanziari sottolineano l’incertezza sulle prospettive globali e la necessità di restare vigilanti. Ribadiamo che il sistema finanziario è resiliente, sostenuto da risposte delle autorità pronte e energiche, così come dalle riforme attuate dopo la crisi del 2008”.

Continueremo a monitorare gli sviluppi del settore finanziario e ad essere pronti ad assumere azioni appropriate per mantenere la stabilità finanziaria e la resilienza del sistema globale”.

Il G7 ribadisce poi la condanna della “guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”, assieme al supporto a favore di Kiev. In questo ambito le sette economie avanzate accolgono positivamente l’impegno del Fondo monetario internazionale di un programma di aiuti da 15,6 miliardi di dollari a favore dell’Ucraina. Il G7 ribadisce anche l’impegno alle sanzioni contro la Russia e a intervenire contro i tentativi di aggirarle.

Infine viene ribadita la necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento globali, di agire sulla sicurezza energetica e di rafforzare le misure per contenere il surriscaldamento globale. Il G7 poi rilancia il pieno impegno a sostenere i paesi a basso e medio reddito in parallelo, in questo caso, con i partner del G20. La prossima riunione del gruppo si svolgerà a maggio a Niigata, in Giappone.

