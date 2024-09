G7, Fontana: agricoltura e pesca sono pilastro nostra economia

Agroalimentare italiano è patrimonio di inestimabile valore

Roma, 22 set. (askanews) – “Il sistema agroalimentare italiano genera un fatturato complessivo superiore a 500 miliardi di euroe garantisce elevati livelli occupazionali. E´ il primo ambasciatore dell’italianità all’estero e contribuisce a preservare l’identità delle comunità locali”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel saluto di apertura dell’incontro con i sindacati di settore in corso a Siracusa-Ortigia nell’ambito di DiviNazione Expo. Fontana ha ricordato poi: “provengo da una famiglia di agricoltori da parte di mamma, della profonda provincia veneta e ne sono ampiamente orgoglioso, perché senza l’agricoltura non c’è il cibo e senza il cibo non c’è il benessere”, ha detto.

Il G7 dei ministri dell’Agricoltura e della Pesca che si terrà a aseguire a Ortigia dal 26 al 28 settembre per Fontana “è uno degli appuntamenti più significativi dell’anno di presidenza italiana e rappresenta una preziosa occasione di riflessione e di confronto su un settore di rilevanza strategica, un autentico pilastro della nostra economia”.

La realtà agroalimentare italiana “è un patrimonio di inestimabile valore sociale e culturale – ha aggiunto Fontana – primo ambasciatore dell’italianità all’estero ed espressione della biodiversità dei territori. Investire in questo comparto significa preservare l’identità delle comunità locali, favorendone la crescita contro la progressiva tendenza all’omologazione”.