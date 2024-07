G7 istruzione, dichiarazione ministri: “Investire di più, in modo più equo ed efficiente”

TRIESTE – I ministri dell’Istruzione del G7, riunitisi in questi giorni a Trieste, riconoscono “l’importanza di investire di più, in modo più equo, più efficace ed efficiente nell’istruzione, come evidenziato nella ‘Call to action’ del Vertice sula Trasformazione dell’istruzione”. È quanto si legge nel punto conclusivo della dichiarazione finale sottoscritta dai ministri dell’Istruzione del G7, al termine del vertice di Trieste.

I ministri, inoltre, si dicono desiderosi di “approfondire e ampliare” la loro cooperazione “conformemente a quando discusso in questo meeting”, e “richiamando i precedenti impegni del G7”, assicurano che continueranno “a promuovere discussioni di alto livello sull’istruzione tra tutti i Paesi del G7“.

