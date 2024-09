G7, Italgrob: sostenere distribuzione per rilancio agroalimentare

Servono strategie condivise, pronti a fare la nostra parte

Milano, 21 set. (askanews) – “È necessario adottare strategie condivise che possano portare a un equilibrio tra sviluppo economico, sostenibilità ambientale e benessere sociale. Garantire incentivi mirati e promuovere politiche fiscali e contributive che supportino le imprese di distribuzione significa sostenere l’intera filiera agroalimentare, tutelare la qualità dei prodotti e favorire l’innovazione, necessaria per affrontare le nuove sfide tecnologiche e ambientali. L’obiettivo è quello di accompagnare la transizione verso modelli più sostenibili, incoraggiando investimenti in tecnologie green, in infrastrutture di distribuzione a basso impatto ambientale e nella digitalizzazione dei processi”. Lo ha dichiarato Antonio Portaccio, presidente Italgrob, la federazione italiana distributori horeca, in occasione del G7 Agricoltura a Siracusa.

“Il G7 agricoltura a Siracusa rappresenta un’occasione preziosa per discutere delle prospettive legate al futuro dell’agricoltura, della distribuzione alimentare e del sostegno alle filiere locali – ha sottolineato – In un periodo segnato dalle sfide globali del cambiamento climatico, dell’aumento dei costi delle materie prime e delle difficoltà logistiche, è fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, agricoltori e distributori per favorire una crescita sostenibile del settore agroalimentare”.

Portaccio ha ricordato che la federazione che presiede “rappresenta un segmento cruciale della catena di approvvigionamento che collega i produttori agricoli ai consumatori finali. La nostra rete distributiva svolge un ruolo essenziale nel garantire la qualità, la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, sostenendo le eccellenze italiane”. “Siamo pronti a fare la nostra parte – ha concluso – per garantire che le eccellenze agroalimentari raggiungano le tavole di tutto il mondo, valorizzando il lavoro degli agricoltori e rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla sostenibilità”.