g7,-la-foto-di-gruppo-dei-leader-con-il-papa

Tra gli ospiti anche Modi e Erdogan

Roma, 15 giu. (askanews) – La foto di gruppo dei leader del G7 con gli ospiti, tra cui il primo ministro indiano Narendra Modi, Papa Francesco e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a margine del vertice a Savelletri, in Puglia.La seconda e ultima giornata del summit, in attesa della conferenza stampa finale, ha avuto come protagonista il Pontefice, arrivato nel resort pugliese per intervenire nella sessione dedicata all’Intelligenza artificiale.Meloni ha chiuso il vertice incassando il sostegno dei leader sui migranti e il Piano Mattei, ma con l’ombra delle polemiche per i ‘casi’ relativi ai diritti Lgbt e sull’aborto (con annessa lite con Emmanuel Macron). “In questi giorni l’Italia è stata al centro del mondo, e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e sono orgogliosa di come la nostra Nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a tracciare la rotta” ha detto Meloni.