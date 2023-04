G7: l’accordo sul grano è essenziale, la Russia non ne limiti la validità

Così nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri

Roma, 18 apr. (askanews) – Il G7 considera l’accordo sui cereali del Mar Nero di massima importanza ed esorta la Russia a non limitarne il periodo di validità: è quanto si legge nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri del G7, che si sono riuniti a Karuizawa, in Giappone. “Riconosciamo l’importanza fondamentale delle ‘Corsie di solidarietà’, della ‘Iniziativa per i cereali del Mar Nero’ e della ‘Iniziativa per i cereali dall’Ucraina per sostenere il ripristino del settore agricolo ucraino e per prevenire ulteriori shock del sistema alimentare. Chiediamo alla Russia di smettere di minacciare le forniture alimentari globali e consentire alla Black Sea Grain Initiative di operare al suo massimo potenziale e a tempo indeterminato”, hanno affermato i ministri.

La Black Sea Grain Initiative è stata mediata dalle Nazioni Unite e dalla Turchia tra Russia e Ucraina nel luglio 2022 per facilitare le esportazioni di prodotti agricoli dai porti del Mar Nero durante il conflitto. Da allora l’accordo è stato prorogato due volte.

