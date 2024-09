G7, Meloni a Ortigia: “l’agricoltura Made in Italy è la nostra identità”

La premier a Siracusa per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione 24

Siracusa, 21 set. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Siracusa, sull’isola di Ortigia, per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione 24 in vista del G7 agricoltura che si terrà nella città dal 26 al 28 settembre. La manifestazione vede disseminati per le vie 200 stand con 600 imprenditori che hanno aderito all’iniziativa.La premier, introdotta dal ministro Francesco Lollobrigida, ha ringraziato la Regione Siciliana, il Comune di Siracusa e le Regioni che “ci aiutano in questo evento per la presidenza dell’Italia nel gruppo dei 7, e si discute delle sfide globali. In questi tre giorni i ministri dell’agricoltura si incontreranno per discutere dei problemi dell’agricoltura, degli agricoltori e della pesca. Qui si racconta la straordinaria capacità che i nostri agricoltori da millenni si impegnano per produrre il Made in Italy. L’agroalimentare del Made in Italy è un peso straordinario della nostra identità. Se quest’anno le cose andranno come andranno, l’esportazione dell’agroalimentare italiano varrà fino a 70 miliardi di euro. È il valore della nostra ricchezza” ha detto Meloni.