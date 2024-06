g7,-meloni:-“ribadito-l’impegno-per-l’ucraina,-ok-a-50-miliardi-di-dollari-aggiuntivi”

BARI – “Il G7 ha chiaramente ribadito questo impegno” verso l’Ucraina “e vi confermo che abbiamo raggiunto l’accordo politico per fornire un sostegno finanziario aggiuntivo all’Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno grazie a un meccanismo di prestiti per la cui restituzione potranno essere utilizzati gli extra profitti derivanti dai beni russi mobilizzati nelle nostre giurisdizioni“. Lo dice la premier Giorgia Meloni al termine della prima giornata del G7 a Borgo Egnazia.

“Non parliamo chiaramente di una confisca di questi beni ma degli interessi che maturano nel corso del tempo. Capite bene che quello di oggi è un passaggio politico fondamentale che ora dovrà velocemente essere definito dal punto di vista tecnico tenendo chiaramente conto del quadro di riferimento già adottato a livello di unione europea ma è un risultato non scontato del quale vado particolarmente fiera”.

Quindi, ha detto Meloni, “sono molto soddisfatta del confronto, sono molto soddisfatta dei risultati che abbiamo raggiunto oggi, a partire ovviamente dal tema del sostegno all’Ucraina. Sono trascorsi 841 giorni dall’inizio della guerra di aggressione russa all’Ucraina. In questo lungo periodo chiaramente l’eroica resistenza degli ucraini ha impedito a Putin di portare a compimento il suo piano e la compattezza e l’unità di intenti dell’Occidente hanno assicurato alla nazione aggredita gli aiuti necessari per difendere la propria libertà”.

