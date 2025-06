g7,-meloni-vede-carney:-“momento-complesso,-attenzione-a-sicurezza-e-migrazione”

(Adnkronos) – “Voglio ringraziarvi tutti per l’ospitalità e per l’eccellente organizzazione del G7 in un momento complesso. Ci sono passata anch’io, so cosa significa. La vostra leadership è stata molto efficace e apprezzo il lavoro svolto, anche in continuità con la presidenza italiana dello scorso anno”. Così la premier Giorgia Meloni, prima dell’inizio del bilaterale con il primo ministro canadese Mark Carney, a margine dei lavori del G7.

“Molti dei temi centrali li abbiamo introdotti proprio allora, come le migrazioni – affrontate per la prima volta a livello G7 con una dichiarazione congiunta – e l’intelligenza artificiale. Apprezzo molto anche l’attenzione ai materiali critici, tema strategico su cui siete stati molto lungimiranti, e che siamo pronti a portare avanti”, ha proseguito la presidente del Consiglio.

“Il vertice – ha evidenziato Meloni – è centrato sulla sicurezza, in senso ampio: stasera parleremo soprattutto di quella internazionale. Italia e Canada sono storicamente alleati e amici, e da inizio mandato stiamo rafforzando i nostri legami. Sono certa che continueremo su questa strada anche nei prossimi anni”, ha concluso.

La premier Meloni “ha contribuito a guidare le discussioni del G7 su un’ampia gamma di questioni, dall’economia globale al presente e al futuro, su come possiamo lavorare insieme in modo strategico, sull’importanza di affrontare la migrazione transnazionale, sul traffico di esseri umani, sulla collaborazione per rendere le nostre comunità più sicure, e su altre discussioni ancora stasera, quando arriveremo all’evento geopolitico”, ha detto Carney.

Carney ha ringraziato Meloni “per la sua ospitalità a Roma”. E ha poi ironizzato: “Temo che la stampa fosse quasi numerosa quanto la guardia d’onore, tale è l’interesse nei suoi confronti, ma ciò dimostra come si stiano trasformando quelli che tradizionalmente sono stretti legami bilaterali tra i nostri Paesi in azioni concrete, coerenti con le sue priorità”. (dall’inviato Antonio Atte)