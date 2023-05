G7: Nord Corea fermi escalation, Onu adotti nuove misure contrasto

“Lancio missili senza precedenti, azioni sconsiderate”

Hiroshima, 20 mag. (askanews) – “Condanniamo fermamente il numero senza precedenti di lanci di missili balistici illegali della Corea del Nord, ciascuno dei quali viola molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Chiediamo che la Corea del Nord si astenga da qualsiasi altra azione destabilizzante o di escalation, comprese ulteriori azioni test nucleari o lanci che utilizzano la tecnologia dei missili balistici, che minano la stabilità regionale e rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Tali azioni sconsiderate devono essere contrastate con una risposta internazionale rapida, unita e robusta”. E’ quanto si legge in un comunicatodiffuso dal G7 in corso a Hiroshima.

“Ciò – si legge ancora – deve includere ulteriori significativi misure da adottare da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ribadiamo il nostro fermo impegno per l’obiettivo dell’abbandono completo, verificabile e irreversibile del nucleare da parte della Corea del Nord, dei programmi nucleari esistenti e di qualsiasi altra arma di distruzione di massa e programmi di missili balistici”.

“Siamo preoccupati – aggiungono i leader G7 – per la scelta della Corea del Nord di dare la priorità ai suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa e di missili balistici rispetto al benessere delle persone in Corea del Nord. Chiediamo alla Corea del Nord di accettare le ripetute offerte di dialogo, anche dal Giappone, dagli Stati Uniti e dalla Repubblica di Corea. Esortiamo la Corea del Nord a far rispettare i diritti umani, facilitare l’accesso delle organizzazioni umanitarie internazionali e risolvere i rapimenti”.

