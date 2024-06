g7,-per-i-leader-cena-di-pesce:-ecco-il-menu-offerto-da-mattarella

BARI – Fagottini di scorfano ai pomodori secchi ed erbe aromatiche su dadolata di barattieri e pomodori fiaschetto di Torre Guaceto. Tortelli di gallinella con julienne di pesce serra affumicato. Filetti di dentice alle mandorle di Toritto e salsa di topinambur. E per concludere il pasto, crema di burrata con crumble di taralli dolci e le famose ciliegie Ferrovia pugliesi. È il menù in onore dei capi di Stato e di Governo al Castello Svevo di Brindisi offerto stasera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una cena, o meglio ‘pranzo’, come da protocollo ufficiale, praticamente a base di pesce.

La scelta dei vini, messa a punto dal Cerimoniale del Quirinale, è ricaduta su: Franciacorta ‘Annamaria Clementi’ (Ca’ del Bosco ’15), Fiano (Tenuta Bocca di Lupo), Furia di Calafuria (Masseria Maime), Moscato di Trani ‘Estasi’ (Franco Di Filippo).

IL PROGRAMMA DEL ‘CONCERTINO’ PER I LEADER AL CASTELLO SVEVO

Mission (Ennio Morricone), La Dolce Vita (Nino Rota), Roma nun fa la stupida stasera (Armando Trovajoli), Caruso (Lucio Dalla), Tu vuo’ fa l’americano (Renato Carosone). È il programma del concertino fatto organizzare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi ospiti internazionali in occasione della cena per i leader del G7 organizzata dal Quirinale al Castello Svevo di Brindisi. A eseguire i brani il ‘Stefano Di Battista Quintet’: Di Battista al sax, Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso, Luigi Del Prete alla batteria, Matteo Cutello alla tromba e Giovanni Cutello al sax.

