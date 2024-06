G7. Sequestrata la nave per gli agenti di sicurezza: “Gravi criticità igieniche”

BARI – Inizia con un primo inciampo, grosso come una nave da crociera, il G7 a Borgo Egnazia. Alla vigilia del suo avvio, è stata infatti sequestrata, per decisione della procura di Brindisi, la motonave “Mykonos Magic”, rinominata “Goddess of the Night“, che avrebbe dovuto ospitare oltre 2 mila agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impegnati in servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento dei lavori dei leader mondiali, al via domani a Borgo Egnazia. Dopo le segnalazioni ricevute dagli stessi agenti saliti a bordo della nave per prendervi alloggio, evidenziando la non adeguatezza della location, l’autorità giudiziaria si è subito attivata e proprio alla vigilia del G7 pugliese ha notificato il sequestro d’urgenza del mezzo disposto dal procuratore capo di Brindisi, Antonio De Donno.

LE MOTIVAZIONI: “RILEVANTI CRITICITÀ IGIENICO-SANITARIE”

“Rilevanti criticità igienico-sanitarie” ma anche “gravi carenze alloggiative”, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture: è quanto documentato nel corso delle indagini che hanno riguardato la motonave “Mykonos Magic”, rinominata “Goddess of the Night” sottoposta oggi a sequestro probatorio. La nave, di proprietà della società Mykonos Magica Inc., avrebbe dovuto ospitare oltre 2mila agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impegnati in servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento del G7 a Borgo Egnazia, al via domani. Il decreto di sequestro, emesso dalla procura di Brindisi, è stato eseguito stamattina, mercoledì 12 giugno, dalla polizia.

Le indagini, condotte dal servizio centrale operativo della polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Brindisi, sono state avviate a seguito delle “gravi criticità” segnalate dal personale delle forze di polizia già salito a bordo della motonave per prendere alloggio. Il personale che aveva trovato alloggio sulla Mykonos Magic è stato già trasferito su un’altra nave o in altre strutture.

“Gli elementi di indagine raccolti dalla polizia e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica hanno reso necessario l’adozione del decreto di sequestro della motonave”, evidenzia una nota. Per l’esecuzione del sequestro il personale della polizia è stato coadiuvato, per gli aspetti di specifica competenza, dalla Capitaneria di Porto e dal nucleo Antisofisticazione e Sanità.

FSP POLIZIA DI STATO: “VICENDA INCREDIBILE E C’È ANCORA CHI ASPETTA ALLOGGIO DIGNITOSO”

Anche i vertici di Fsp Polizia di Stato erano presenti oggi al porto di Brindisi nel corso della notifica di sequestro d’urgenza della nave che era stata fornita per alloggiare il personale, ma poi si è scoperta essere inadeguata. Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, insieme al Segretario generale aggiunto, Fabrizio Lotti, responsabile dell’Ordine pubblico, sono saliti sulla nave insieme al questore Giampietro Lionetti, il dirigente della Squadra mobile, Giorgio Grasso, il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Amitrano. Le ipotesi d’accusa per cui si procede sono quelle previste agli articoli 355 e 356 del codice penale, inadempimento di contratti in pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture. “Attenderemo ora gli sviluppi giudiziari di questa vicenda – conclude Mazzetti -, mentre nell’immediato resta da risolvere il problema di alloggiare dignitosamente la parte del personale che è ancora in attesa di diversa sistemazione dopo il vero e proprio ‘sfacelo’ che si è verificato lunedì. Ma chiediamo naturalmente che sia fatta piena e totale chiarezza su tutti gli aspetti di una vicenda che ha dell’incredibile”.

E IL PD INTERROGA PIANTEDOSI: “IL NOLEGGIO DELLA NAVE È COSTATO 6 MILIONI DI EURO?“

La Squadra Mobile di Brindisi ha proceduto al sequestro della nave Goddess of the night noleggiata per ospitare oltre 2.500 addetti delle forze dell’ordine aggregate in Puglia, in vista dell’imminente riunione del G7. Un sequestro dovuto alle pessime condizioni igienico sanitarie in cui versa la nave che, si apprende da fonti di stampa, sarebbe stata noleggiata per il ‘modico’ importo di sei milioni di euro. Chiediamo al ministro Piantedosi di sapere se conferma il costo dell’operazione e come sia stato possibile noleggiare per le forze dell’ordine una nave in così pessime condizioni determinando un increscioso disagio al personale nonché all’immagine stessa dell’Italia alla vigilia del G7”. Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia Pd, e Matteo Mauri, responsabile Sicurezza Pd che hanno depositato un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi dopo il sequestro della nave Goddess of the Night a Brindisi.

L’articolo G7. Sequestrata la nave per gli agenti di sicurezza: “Gravi criticità igieniche” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it