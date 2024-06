g7,-tajani-con-guterres:-“avanti-con-l’onu-per-food-for-gaza”

BARI – Un ospedale da campo “avanzato” offerto dalla Croce Rossa italiana per sostenere la popolazione palestinese nel quadro dell’iniziativa Food for Gaza: è l’iniziativa annunciata oggi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, accogliendo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in Puglia per il G7.

L’incontro tra i due è avvenuto all’aeroporto di Brindisi, prima del trasferimento nel resort di Borgo Egnazia, dove sono riuniti i capi di Stato e di governo del forum.

Guterres ha espresso apprezzamento per l’iniziativa Food for Gaza, promossa dall’Italia con il supporto delle Nazioni Unite, in particolare la Fao e il World Food Programme (Wfp/Pam), oltre che della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

“È un vero progetto umanitario, che ha il gradimento sia del governo di Israele che dell’Autorità nazionale palestinese” ha evidenziato Tajani. “Dall’hub di Brindisi partiranno gli aerei, mentre da Gioia Tauro si muoveranno le navi, verso Cipro e il corridoio umanitario verso Gaza”. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo raccogliendo beni alimentari ma anche materiali sanitari e igienici; ci sarà poi una tenda per un ospedale da campo avanzato offerto dalla Croce Rossa italiana”.

