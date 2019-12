Gabigol annuncia: “Inter grande squadra, ma non torno in Italia”

Dopo la vittoria della Copa Libertadores da protagonista, Gabigol, attaccante del Flamengo ed ex​ Inter, si gode anche la finale del Mondiale per Club. Nella semifinale, i brasiliani, hanno battuto 3-1 l’Al Hilal di Sebastian Giovinco e sfideranno la vincente di Monterrey-Liverpool. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro dove ha parlato anche del suo futuro, annunciando che non tornerà in Italia e cercherà di risolvere il nodo contratto con l’Inter. Estamos na final!… continua a leggere sul sito di riferimento