Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter della Serie A! Seconda avventura con la maglia del Flamengo per Gabigol che nella giornata di oggi è stato presentato a stampa e tifosi dal club carioca con una conferenza stampa organizzata ad hoc per l’occasione. L’ex attaccante dell’​Inter, acquistato a titolo definitivo dalla formazione brasiliana pochi giorni fa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, si è detto molto contento…

L’articolo Gabigol: “Ho sempre rispettato l’Inter ma il mio unico desiderio era tornare al Flamengo” proviene da Notiziedi.

