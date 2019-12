Gabigol, il vice presidente del Flamengo: “Non c’è ancora nulla di definito”. E chiarisce i tempi

​”Per Gabigol, la situazione è un po’ diversa rispetto a quella di Jorge Jesus perché il suo contratto termina il 31 dicembre. Dobbiamo accelerare un po’ di più. Ad un certo punto, il giocatore ha capito che non era il momento di parlare. Dal canto nostro, in un altro momento, abbiamo capito che non era il momento di parlare. Ma questo non inficia l’ottimo rapporto che abbiamo con lui. Dopo i Mondiali, inizieremo a cercare di definire il tutto. Potrebbe anche succedere quello che è successo… continua a leggere sul sito di riferimento