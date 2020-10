Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso: “finalmente libero di essere me stesso” | Video Mediaset

Gabriel Garko a Live non è la d’urso parla del suo coming out. Seduto accanto a Barbara D’Urso dice scherzando: “che cosa ho combinato?” con la D’Urso che gioca dicendo: “mi hai preso in giro, hai fatto finta di essere etero, mi hai portato a cena e baciato sul divano!”. La conduttrice si riferisce al bacio che i due si sono scambiati per gioco l’ultima volta che si erano incontrati nel programma. “Era un bacio per la televisione! Dai, stasera andiamo a casa tua” dice Garko che poi ringrazia la conduttrice “tu sapevi tutto da tempo, e hai sempre mantenuto la riservatezza. Ti ringrazio“.

Sul finale poi: “quello che succede in camera da letto spero non conti più nulla un giorno. Che fare coming out non serva, perchè tutto verrà accettato”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Gabriel Garko a Live non è la D’urso.

